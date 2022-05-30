aA
Подписанный 25 лет назад договор НАТО и России больше не связывает Альянс, потому что соглашение нарушила сама Россия, вторгнувшись в Украину, говорит находящийся в Вильнюсе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Mircea Geoana
Mircea Geoana
© Imago / Scanpix

В соответствии с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора от 1997 года НАТО обязалась не размещать на постоянной основе значительные силы в Центральной и Восточной Европе, включая страны Балтии.

Статьи по теме:
В НАТО заявили о праве альянса укрепить свой восточный фланг
Главы парламентов: членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность в регионе

Однако Россия обязалась в этом соглашении "воздерживаться от агрессии против своих соседей" и это не соблюдает, сказал Джоанэ в интервью BNS в воскресенье.

Поэтому, по его словам, у Альянса больше нет ограничений на развертывание сил в восточном крыле.

"Россия фактически отменила любое содержание этого учредительного акта, - заявил Джоанэ в Вильнюсе. - Она приняла решения, она взяла на себя обязательство не предпринимать агрессию против своих соседей, но она это делает, и регулярно консультироваться с НАТО, но этого не делает".

"Я думаю, что этот акт не работает по вине России. Как это определить - вопрос нюансов, но Россия в значительной степени вышла из этого соглашения с нами, поэтому у нас больше нет никаких ограничений на наличие сильного присутствия НАТО на восточном крыле и обеспечение того, чтобы каждый квадратный дюйм территории НАТО был защищен Пятой статьей НАТО и нашими союзниками", - сказал он.

В ответ на вторжение Москвы в Украину НАТО обдумывает, как укрепить своих союзников рядом с Россией.

Балтийские страны просят заменить дислоцированные в них с 2017 года международные батальоны на бригадные подразделения, которые в несколько раз крупнее.

Джоанэ сказал, что присутствие Североатлантического Альянса в регионе будет усилено в ряде сфер, но точный размер сил пока неясен.

По его словам, окончательные решения будут приняты на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы понимаем заинтересованность в количестве, но мы также хотим подчеркнуть качество нашей деятельности. Мы ожидаем очень важных решений от нашего руководства в Мадриде", - сказал заместитель главы НАТО.

Новую Стратегическую концепцию Североатлантического Альянса планируется утвердить на саммите НАТО в Мадриде в июне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Украина призывает признать Россию государством-спонсором терроризма

Украина призывает своих международных партнеров...

Глава ПА НАТО: Путин должен понимать, что цена безрассудной и маниакальной войны будет только возрастать

Санкции против России должны продолжаться и...

TOP новостей

Правительство Литвы одобрило компенсации цен на газ и электроэнергию для жителей

Правительство Литвы в понедельник утвердило...

Спецэфир Delfi: удастся ли России блокадой украинских портов добиться снятия санкций?

Дипломаты стран Евросоюза за день до начала саммита ЕС...

Президент Литвы: мы должны сделать все, чтобы Путин не посмел проверить наши границы и решимость НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после...

Спикер Сейма Литвы: мы не хотим стать еще одной Бучей или Мариуполем

После того, как Россия начала войну в Украине, НАТО...

В Литве людей из группы риска начали прививать четвертой дозой вакцины от COVID-19

Людей из группы риска с понедельника начали прививать...