Замешанный в скандале посол отрицает выдвинутые против него обвинения: я требовательный руководитель

"За все мои 30 лет работы в государстве (...) меня впервые в чем-то обвиняют. И впервые я как руководитель получил такое обвинение. Опять же, через СМИ", – сказал Э. Баярунас на состоявшейся в среду пресс-конференции.

"Несмотря на то, что только через СМИ доводится слышать подобные обвинения, (...) я отношусь к ним очень серьезно и такие явления как моббинг, мне, как человеку, совершенно неприемлемы ни в каком виде", – заверил он.

Сомнения в пригодности дипломатов продолжать исполнение своих обязанностей возникли после того, как портал delfi сообщил о том, что, по данным источников, в МИД поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Э. Баярунаса.

По данным Delfi, проверка использования представительских средств посольства в Лондоне, по предварительным данным, также не в пользу Э. Баярунаса – выявлены сомнительные расходы, когда ресурсы посольства предположительно были использованы для личных нужд.