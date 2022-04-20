Закрылось консульство России в Клайпеде

Посол РФ должен был покинуть Литву еще на прошлой неделе – после того, как Литва решила снизить уровень дипломатического представительства с Россией в связи с жестокостью российских вооруженных сил в Украине.

Как сообщили BNS в МИД Литвы, посольство России в Вильнюсе 8 апреля проинформировало министерство о том, что с 11 апреля посла Алексея Исакова в стране не будет.

Литовское министерство проинформировало посольство России 4 апреля о решении отозвать разрешение на деятельность Генерального консульства России в Клайпеде и дало сотрудникам 15 дней на выезд из Литвы. Вторник был последним днем ​​этого срока.

Консульство во вторник на своем сайте на русском языке объявило, что больше не работает.

Во второй половине марта МИД Литвы также направил ноту послу Исакову, в которой четверо сотрудников российского посольства были объявлены нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им было предписано покинуть Литву в течение пяти дней.

Как заявил в начале апреля министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, правительство Литвы приняло решение о снижении уровня дипломатического представительства в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, в том числе - на резню в Буче.

Отныне общение с Россией будет осуществляться на уровне временных поверенных. Тогда же было объявлено о закрытии консульства в Клайпеде.