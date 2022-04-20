Закрылось консульство России в Клайпеде

Посол РФ должен был покинуть Литву еще на прошлой неделе – после того, как Литва решила снизить уровень дипломатического представительства с Россией в связи с жестокостью российских вооруженных сил в Украине.
Как сообщили BNS в МИД Литвы, посольство России в Вильнюсе 8 апреля проинформировало министерство о том, что с 11 апреля посла Алексея Исакова в стране не будет.
Литовское министерство проинформировало посольство России 4 апреля о решении отозвать разрешение на деятельность Генерального консульства России в Клайпеде и дало сотрудникам 15 дней на выезд из Литвы. Вторник был последним днем этого срока.
Консульство во вторник на своем сайте на русском языке объявило, что больше не работает.
Во второй половине марта МИД Литвы также направил ноту послу Исакову, в которой четверо сотрудников российского посольства были объявлены нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им было предписано покинуть Литву в течение пяти дней.
Как заявил в начале апреля министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, правительство Литвы приняло решение о снижении уровня дипломатического представительства в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, в том числе - на резню в Буче.
Отныне общение с Россией будет осуществляться на уровне временных поверенных. Тогда же было объявлено о закрытии консульства в Клайпеде.
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