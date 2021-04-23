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В МИД РФ обещают ответит на высылку дипломатов из стран Балтии. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Marija Zacharova
Marija Zacharova
© Itar-Tass / Scanpix

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - заявила журналистам Захарова.

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, сообщил в пятницу министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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По одному дипломату высылают Латвия и Эстония.

Чешское правительство на основе отчета разведки заявило, что Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен значительный материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.

Правительство этой страны также попросило партнеров о солидарности - выслать из столиц государств Евросоюза и НАТО часть работающих в российских представительствах вероятных агентов.

Солидарность с Чехией уже проявила Словакия, решив выслать трех российских дипломатов.

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