За восемь месяцев этого года в бюджет Литвы поступило больше 12 млрд евро доходов

В госбюджет получено на 6% (577,3 млн евро) больше доходов, чем за тот же период прошлого года. Всего за январь-сентябрь получено 10,229 млрд евро и это составляет 82,5% утвержденного годового плана. Планируемые доходы госбюджета на 2023 г. – 12,4 млрд евро.
Доходы с налогов составили 9,55 млрд евро евро (на 474,7 млн евро или 5,2% больше, чем за тот же период прошлого года).
По данным Министерства финансов, с налога на добавленную стоимость (НДС) получено 4,554 млрд евро доходов. Это на 178,3 млн евро (4,1%) больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Увеличение поступлений по НДС произошло за счет продолжающегося роста потребления товаров и услуг, облагаемых НДС.
Доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений с налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 4,007 млрд евро. Это на 373,4 млн евро (10,3%) больше, чем в январе-сентябре 2022 года, это обусловлено увеличением количества занятых жителей и ростом зарплат.
За все акцизные товары получено 1,309 млрд евро дохода – на 52,7 млн евро (4,2%) больше, чем за тот же период прошлого года.
Налога на прибыль получено 1,408 млрд евро, т.е. на 124,6 млн евро (9,7%) больше, чем в январь-сентябре 2022 г.
Временный взнос солидарности в госбюджет в августе-сентябре составил 56,1 млн евро. Следующая уплата взноса планируется 30 ноября.
Других (неналоговых) доходов, не считая средств ЕС, в госбюджет получено 678,9 млн евро, т. е., на 102,6 млн евро (17,8%) больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.