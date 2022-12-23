Эту информацию в пятницу Delfi подтвердил сам Томашевский.

"Ну да, вчера было принято такое решение, мы подали заявку в ГИК. (...) В последний момент однопартийцы приняли такое решение", – сказал он.

Томашевский сказал, что в случае успеха на выборах он откажется от мандата в Европарламенте.

Самым серьезным конкурентом на выборах он считает бывшего мэра столицы Артураса Зуокаса.

"Зуокас - основной кандидат, во второй раз будем с ним конкурировать за победу", – заметил он.

На выборах в 2015 г. Томашевский остался на третьем месте, набрав 16,96%, на счету Зуокаса было 18,05% голосов, а Шимашюс получил 33,95% голосов.

Напомним, что в выборах мэра в марте 2023 года примет участие консерватор Валдас Бенкунскас, а также исключенный из партии консерваторов Миколас Маяускас. Партия свободы делегировала на этот пост депутата Витаиутаса-Томаса Раскявичюса, соцдемы – Расу Будбергите, Движение либералов – Эгле Радвиле, Национальное объединение - Витаутаса Синицу, Партия труда - Еву Качинскайте-Урбонене, в мэры метит и бывший "трудовик" Айдас Гедвилас.