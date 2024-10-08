2024.10.08 10:02

За первый час досрочного голосования на выборах в Сейм пришло более 1 600 избирателей

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лина Петронене сообщила, что за первый час досрочного голосования на выборах в Сейм свою волю изъявили более 1,6 тыс. избирателей.

„За этот час в Литве пришло более 1600 избирателей. Конечно, пока самое популярное место – это Лукишкская площадь, куда пришло более 200 избирателей“, – сказала Л. Петронене радио LRT во вторник утром.

По словам председателя ГИК, пока на этих выборах гораздо меньше неполадок из-за граждан страны, зарегистрировавшихся для голосования за рубежом.

„В этом году нам удалось раньше разослать бюллетени всем избирателям, голосующим за рубежом, поскольку мы зарегистрировали кандидатов на неделю раньше последнего срока, предусмотренного Избирательным кодексом. Мы сделали это сознательно, чтобы все наши граждане, проживающие за рубежом, могли вовремя получить избирательные бюллетени и вернуть их в посольство“, - сказала Л. Петронене.

„В этом году у нас действительно было очень мало сообщений о том, что избиратели не получили (бюллетени – ELTA)“, - добавила она.

ELTA напоминает, что во вторник началось трехдневное досрочное голосование на выборах в Сейм. В эти дни с 7.00 до 20.00 час. избиратели могут проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и на дополнительных местах для голосования

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