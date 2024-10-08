За первый час досрочного голосования на выборах в Сейм пришло более 1 600 избирателей

„За этот час в Литве пришло более 1600 избирателей. Конечно, пока самое популярное место – это Лукишкская площадь, куда пришло более 200 избирателей“, – сказала Л. Петронене радио LRT во вторник утром.

По словам председателя ГИК, пока на этих выборах гораздо меньше неполадок из-за граждан страны, зарегистрировавшихся для голосования за рубежом.

„В этом году нам удалось раньше разослать бюллетени всем избирателям, голосующим за рубежом, поскольку мы зарегистрировали кандидатов на неделю раньше последнего срока, предусмотренного Избирательным кодексом. Мы сделали это сознательно, чтобы все наши граждане, проживающие за рубежом, могли вовремя получить избирательные бюллетени и вернуть их в посольство“, - сказала Л. Петронене.