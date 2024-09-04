2024.09.04 10:47

За несколько недель до выборов в Сейм Литвы почти треть избирателей еще не определилась с фаворитами

 
Аугусте Либерите
ELTA
ru.DELFI.lt
За несколько недель до выборов почти треть избирателей еще не определилась, за кого голосовать
За несколько недель до выборов почти треть избирателей еще не определилась, за кого голосовать
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Менее чем за 40 дней до выборов в Сейм в рейтинговой таблице – тишина. Согласно результатам последнего опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу Elta, наибольшей популярностью среди населения по-прежнему пользуется Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). Общий рейтинг политических сил с июня изменился лишь в пределах погрешности.

В ходе опроса, проведенного 7-9 августа этого года, респондентам задавался вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, – по результатам опроса наибольшую поддержку по-прежнему получили бы социал-демократы. За эту политическую организацию во главе с депутатом Европарламента Вилией Блинкявичюте проголосовали бы 15,7 проц. участников опроса. В июне этот показатель составлял 18 проц.

От СДПЛ значительно отстают четыре политические партии, поддержка которых среди респондентов отличается всего на процент.

Второе место в рейтинговой таблице занимает возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов „Во имя Литвы“. В августе за эту партию собирались проголосовать 9,2 проц. опрошенных, в июне такую ​позицию занимали 11,1 проц. респондентов.

Третья – правящая партия „Союз Отечества-Христианские демократы Литвы“ (СО-ХДЛ), незначительно отстающая от „Во имя Литвы“. В августе за консерваторов проголосовало бы 9 проц. избирателей, в июне – 9,5 проц.

На четвертом месте в рейтинге – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), за который в августе проголосовало бы 8,3 проц. избирателей. В июне „аграриев“ поддержали 7,8 проц. участников опроса.

Замыкает пятерку лидеров партия „Заря Немана“ во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом, покинувшим Сейм из-за своих антисемитских высказываний. В августе эту партию поддержало 8 проц. избирателей, в начале лета – 7,6 проц.

5-процентный порог преодолевает и Партия труда, которая участвует в предстоящих выборах в Сейм в составе „Мирной коалиции“ вместе с такими партиями как Литовская христианская демократия и Партия жемайтов. В поддержку „трудовиков“ в августе высказались 5,5 проц. респондентов, в июне их было 3,6 проц.

Между тем, 8 партий не смогли бы преодолеть 5-процентный порог. Движение либералов в августе получило бы 4,1 проц. голосов участников опроса, Партия регионов Литвы – 3,1 проц., Партия свободы – 2,4 проц., Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 1,9 проц., Союз народа и справедливости (центристы, народники) и „Свобода и справедливость“ — по 1,4 проц., Партия зеленых Литвы — 1 проц., Национальное объединение — 0,7 проц.

Следует подчеркнуть, что за лето существенно выросло число респондентов, заявивших о том, что они не будут голосовать на выборах или еще не определились, за кого голосовать. В июне их было чуть больше пятой части – 22,5 проц., однако в августе этот показатель вырос до 28,2 проц.

В основном такую позицию занимает молодежь в возрасте 18-29 лет – почти половина из них (47 проц.) затруднились ответить, за кого они собираются голосовать. Так же затруднились ответить и безработные, домохозяйки (44 проц.), студенты (63 проц.).

Опрос проводился литовско-британской компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 7-19 августа 2024 г. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1018 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше). Опрос проводился в 109 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу населения Литвы в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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