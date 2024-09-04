За несколько недель до выборов в Сейм Литвы почти треть избирателей еще не определилась с фаворитами

В ходе опроса, проведенного 7-9 августа этого года, респондентам задавался вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, – по результатам опроса наибольшую поддержку по-прежнему получили бы социал-демократы. За эту политическую организацию во главе с депутатом Европарламента Вилией Блинкявичюте проголосовали бы 15,7 проц. участников опроса. В июне этот показатель составлял 18 проц.
От СДПЛ значительно отстают четыре политические партии, поддержка которых среди респондентов отличается всего на процент.
Второе место в рейтинговой таблице занимает возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов „Во имя Литвы“. В августе за эту партию собирались проголосовать 9,2 проц. опрошенных, в июне такую позицию занимали 11,1 проц. респондентов.
Третья – правящая партия „Союз Отечества-Христианские демократы Литвы“ (СО-ХДЛ), незначительно отстающая от „Во имя Литвы“. В августе за консерваторов проголосовало бы 9 проц. избирателей, в июне – 9,5 проц.
На четвертом месте в рейтинге – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), за который в августе проголосовало бы 8,3 проц. избирателей. В июне „аграриев“ поддержали 7,8 проц. участников опроса.
Замыкает пятерку лидеров партия „Заря Немана“ во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом, покинувшим Сейм из-за своих антисемитских высказываний. В августе эту партию поддержало 8 проц. избирателей, в начале лета – 7,6 проц.
5-процентный порог преодолевает и Партия труда, которая участвует в предстоящих выборах в Сейм в составе „Мирной коалиции“ вместе с такими партиями как Литовская христианская демократия и Партия жемайтов. В поддержку „трудовиков“ в августе высказались 5,5 проц. респондентов, в июне их было 3,6 проц.
Между тем, 8 партий не смогли бы преодолеть 5-процентный порог. Движение либералов в августе получило бы 4,1 проц. голосов участников опроса, Партия регионов Литвы – 3,1 проц., Партия свободы – 2,4 проц., Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 1,9 проц., Союз народа и справедливости (центристы, народники) и „Свобода и справедливость“ — по 1,4 проц., Партия зеленых Литвы — 1 проц., Национальное объединение — 0,7 проц.
Следует подчеркнуть, что за лето существенно выросло число респондентов, заявивших о том, что они не будут голосовать на выборах или еще не определились, за кого голосовать. В июне их было чуть больше пятой части – 22,5 проц., однако в августе этот показатель вырос до 28,2 проц.
В основном такую позицию занимает молодежь в возрасте 18-29 лет – почти половина из них (47 проц.) затруднились ответить, за кого они собираются голосовать. Так же затруднились ответить и безработные, домохозяйки (44 проц.), студенты (63 проц.).
Опрос проводился литовско-британской компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai 7-19 августа 2024 г. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1018 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше). Опрос проводился в 109 точках выборки. Состав респондентов соответствует составу населения Литвы в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.