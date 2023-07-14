За информационным пространством на саммите следила новая межведомственная аналитическая группа

"Саммит НАТО, требовавший обеспечения высочайших стандартов безопасности и качества управления угрозами, проверил способность литовских учреждений работать на полную мощность и ранее неизвестными способами с применением инновационных экспертно-аналитических инструментов. Аналитики межведомственной группы во время саммита НАТО проводили мониторинг и анализ, консультировали лиц, принимающих решения, помогли предотвратить дальнейшее развитие некоторых идентифицированных инцидентов, по официальным каналам предупредили население о необходимости критически оценивать информацию, а компании – предпринять дополнительные меры безопасности. Этот опыт и собранные данные позволят учреждениям в будущем повысить эффективность борьбы с дезинформацией", — сказала канцлер правительства Литовской Республики Гедре Бальчитите.

Аналитическая группа в своей работе использовала технологическое решение — платформу сбора и анализа данных OpenCTI. Для мониторинга информационных инцидентов использовался единый язык данных, что позволило оперативно обмениваться имеющимися данными и информацией между различными ведомствами. Анализ и оценка информационных инцидентов проводилась на основе одного из самых передовых методологических подходов в мире – DISARM. Данная методология позволяет определить не только тактику, приемы и процедуры, используемые для проведения информационной атаки, но и долгосрочные принципы враждебных действий, взаимосвязи и ресурсы.