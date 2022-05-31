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Литва планирует потратить около 500 млн евро на проекты военной мобильности в течение пяти лет.
За 5 лет Литва планирует инвестировать в пакеты военной мобильности 500 млн евро
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По словам министра транспорта и коммуникаций Марюса Скуодиса, половину суммы планируется получить от Еврокомиссии, вторая половина будет выделена из бюджета Литвы.

Во вторник он согласовал с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом приоритетные проекты.

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Министры подчеркнули, что эти инвестиции нужны не только для того, чтобы дислоцированные в стране литовские военные и союзники могли удобно передвигаться во всех направлениях. По их словам, от инвестиций выиграет и население.

"В то же время у жителей будут более качественные дороги", - сказал Анушаускас на совместной пресс-конференции.

В совместный список проектов министерств обороны и коммуникаций включены дальнейшие этапы реконструкции Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей, прокладка юго-восточного объездного пути вокруг Йонавы, реконструкция и мостов на автостраде Вильнюс-Клайпеда, модернизация системы сигнализации и связанных с нею систем на железнодорожном участке Rail Baltica между Каунасом и границей с Польшей, расширение и адаптация покрытия перрона Каунасского аэропорта для военных самолетов.

Запланированы также другие проекты инфраструктуры автомобильных и железных дорог, аэропортов и морских портов.

Ожидается, что они будут реализованы к 2027 году.

В рамках Европейского фонда инфраструктурных сетей на 2021–2027 годы странам ЕС выделено 1,69 млрд евро для улучшения условий военной мобильности в Европе.

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