„Я не могу не сказать одну удивительную вещь, которая меня поразила на этой неделе, - говорит Латынина. - Когда хватились арестовывать [300 миллиардов долларов], то оказалось, что 80-100 миллиардов долларов действительно арестовано, а другие где-то в каких-то странах, в которых арестовать нельзя. И не то что арестовать нельзя, но и найти нельзя“.

Латынина поблагодарила Ханса Х. Луйка за то, что он „навел“ ее на эту новость, и пообещала продолжать разбираться в ситуации.

Сам Ханс Х. Луйк пишет: „Давайте надеяться, что Атлантический совет ошибся. Давайте надеяться, что ЕС все-таки заморозил 300 миллиардов и направит их в Украину. Если же это не так, они кормят нас пустыми надеждами. Как Боррель, пообещавший, что Польша передаст Украине Миг-29. Украина обрадовалась... А Боррель потом извинялся, и Польше пришлось подтвердить, что информация была ложной. Идет ужасная война, убивают людей, и бросаться словами никак нельзя“.