„Я не могу не сказать одну удивительную вещь, которая меня поразила на этой неделе, - говорит Латынина. - Когда хватились арестовывать [300 миллиардов долларов], то оказалось, что 80-100 миллиардов долларов действительно арестовано, а другие где-то в каких-то странах, в которых арестовать нельзя. И не то что арестовать нельзя, но и найти нельзя“.
Латынина поблагодарила Ханса Х. Луйка за то, что он „навел“ ее на эту новость, и пообещала продолжать разбираться в ситуации.
Сам Ханс Х. Луйк пишет: „Давайте надеяться, что Атлантический совет ошибся. Давайте надеяться, что ЕС все-таки заморозил 300 миллиардов и направит их в Украину. Если же это не так, они кормят нас пустыми надеждами. Как Боррель, пообещавший, что Польша передаст Украине Миг-29. Украина обрадовалась... А Боррель потом извинялся, и Польше пришлось подтвердить, что информация была ложной. Идет ужасная война, убивают людей, и бросаться словами никак нельзя“.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве не хватает лекарств: пациентам приходится ездить в другие города
Часть жителей жалуется, что в аптеках не могут получить...
Каунас начал экономить за счет жителей - говорят, горожане начали злоупотреблять
Каунас начал экономить за счет жителей. Похоже, призыв...
Парк королей и королев и бывшее убежище нацистов. Почему нужно посетить Приморский региональный парк и в чем его уникальность?
Приморский региональный парк – сокровищница Литвы,...
В Литве — тысячи попыток обойти введенные против России и Беларуси санкции
В Литве предпринимаются тысячи попыток обойти санкции,...
Утилизация идет по плану. Согласятся ли россияне на всеобщую мобилизацию?
Играть в политического провидца и эдакого военного...