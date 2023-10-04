Выясняется, кто может стать кандидатом в президенты Литвы от консерваторов

 
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Monika Navickienė, Ingrida Šimonytė, Arvydas Anušauskas.
Monika Navickienė, Ingrida Šimonytė, Arvydas Anušauskas.
ФОТО: DELFI

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните решила участвовать в партийных выборах кандидата в президенты. Она также заявила, что не намерена участвовать в выборах на пост еврокомиссара. Об этом она сообщила в социальной сети фейсбук.

Вскоре после этого министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сообщила, что не будет участвовать в партийных выборах кандидата в президенты.

"Кандидатуру премьера выдвинуло большее число отделений. Больше всего отделений видело именно ее на этом посту как кандидата от СО-ХДЛ. Я рада решению премьера. Сама хочу сообщить, что не буду участвовать во внутренних выборах кандидата, буду поддерживать кандидатуру премьера", – сказала в среду Delfi Навицкене.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в среду также сказал, что не будет выставлять свою кандидатуру и намерен поддержать Шимоните.

"Если премьер идет на выборы, то, вне всякого сомнения, я не буду претендовать", – сказал журналистам Анушаускас.

О том, что не будут участвовать в партийных выборах кандидата в президенты сообщил также глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Delfi напоминает, что кандидата в президенты консерваторы будут выбирать 11–12 ноября.

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