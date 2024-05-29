Высокопоставленный немецкий генерал: маневры в Литве показывают силу НАТО

Он назвал маневры Германии в Литве под названием „Quadriga 2024“ крупнейшими маневрами армии страны за последние десятилетия.
„Балтийский регион и наши обязательства в Литве являются краеугольным камнем вклада Германии в защиту восточного фланга НАТО. Как союзники защищали нас во время Холодной войны, так и сегодня мы защищаем безопасность и свободу наших партнеров – на каждом квадратном сантиметре территории Альянса“, - сказал агентству dpa во время визита в Вильнюс высокопоставленный офицер Бундесвера Карстен Бройер.
В среду он планирует наблюдать за заключительным этапом учений, в ходе которых немецкие бронетанковые боевые силы тренируются защищать восточный фланг НАТО.
Подразделения 10-й бронетанковой дивизии с тех пор, как их морским, железнодорожным и автомобильным транспортом отправили на военные полигоны Литвы, учатся всему, вплоть до боевой стрельбы.
В учениях также совместно работают бронетанковые подразделения, артиллерия, инженеры и медики. Ожидается, что немецкие войска продемонстрируют, что они готовы и способны защитить Альянс.
„Учения „Quadriga“ посылают четкие сигналы – сигнал сдерживания России. Сигнал надежности нашим союзникам, прежде всего Литве, - сказал К. Бройер. – Но это также посылает сигнал нашему немецкому обществу: Бундесвер последовательно идет по пути военной готовности. Мы это поняли. Вы можете рассчитывать на нас“.
Основное внимание уделяется двум основным задачам, которые Бундесвер должен научиться выполнять при защите территории Альянса в Европе.
„Во-первых, мы являемся одним из крупнейших поставщиков войск на восточный фланг НАТО, а во-вторых, Германия также является логистическим центром для союзных сил, защищающих Европу, - сказал Бройер. – Обе эти вещи должны совершенствоваться, все механизмы должны работать слаженно: защита края, передислокация и развертывание мощных частей. Так мы надежно сдерживаем“.
С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Германия и другие союзники по НАТО пытаются реагировать на возобновившуюся угрозу.
Германия взяла на себя обязательство до 2027 года постоянно дислоцировать в Литве бригаду боевой готовности, которая будет состоять из около 4800 солдат и 200 гражданских служащих. 8 апреля в Литву прибыла первая группа из примерно 20 солдат.