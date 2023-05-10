"Нет никаких оправданий такому ужасному заявлению депутата Жемайтайтиса. Можно критиковать Израиль, Литву, Нидерланды и любую другую страну. Однако антисемитские заявление неприемлемы. Я выражаю солидарность с еврейской общиной", – писал Твис в твиттере.
Критику вызвали заявления Жемайтайтиса в Facebook о снесенной Израилем школе в Вифлееме. Депутат заявил, что "в мире, кроме Путина, появились еще одни звери – ИЗРАИЛЬ".
"Один на танках рушит школы, другие используют тракторы. (…) ЕС заявил, что ужасается действиям Израиля, который на заре атаковал школу. (…) После таких действий не удивляют такие высказывания: лез еврей на стремянку и нечаянно упал. Берите дети, палку и убейте еврея... (…) Что еще должно произойти, чтобы Израиль понял - такие провокации и действия вызывают еще больше злобы и ненависти к евреям, его народу", – исал депутат.
На заявления Жемайтайтиса отреагировали послы Израиля, Германии, США.
Во вторник после обеда Вильнюсская участковая прокуратура начала расследование, Жемайтайтиса подозревают в разжигании ненависти в отношении группы людей определенной национальности. В парламенте депутаты обратились в Комиссию по этике и процедурам. Жемайтайтиса призвали принести извинения, однако он заявил, что не видит своей вины и не будет извиняться.
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