Вырос импорт российского СНГ. Министерство говорит, что ответить должны работающие с агрессором предприятия

На прошлой неделе информационное агентство Reuters сообщило, что в 2022 году во всех странах Балтии значительно увеличился импорт СНГ из России. Агентство сообщило, что в прошлом году Литва закупила российского сжиженного нефтяного газа в 8,5 раз больше – 72 тыс. тонн.

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По данным Государственного агентства данных (ГАД), которые представило министерство, импорт СНГ из России вырос с 8,6 тыс. тонн в 2021 г. до 59,4 тыс. тонн в ноябре прошлого года.

И тем не менее, Минэнерго уверяет, что по литовской энергетической инфраструктуре никакие российские энергоресурсы не транспортируются.

"Государственная энергетическая инфраструктура не используется для импорта российского природного газа, электроэнергии и нефтепродуктов, т. е. ни терминал сжиженного природного газа, ни газопроводы Amber Grid, ни передающие сети Litgrid не используются для передачи российских энергоресурсов или энергии", — говорится в адресованном ELTA комментарии министерства.

В ответе министерства утверждается, что после начала войны в Украине Литва "оперативно отказалась" от импорта природного газа, нефти и электроэнергии из России — в целях обеспечения национальной безопасности, энергетических объектов и потребителей страны, не желая финансировать боевые действия страны-агрессора в Украине.

В ответе Минэнерго подчеркивается, что прокомментировать опубликованные Reuters цифры должны те компании, которые, возможно, импортируют упомянутый газ.

При этом министерство подчеркивает, что российский СНГ, в отличие от российской нефти и нефтепродуктов, не находится под действием санкций Евросоюза.

СНГ является продуктом переработки нефти, в Литве он в основном используется в качестве автомобильного топлива для автомобилей с газовым оборудованием, а также в бытовых газовых баллонах для приготовления пищи.

ELTA напоминает, что Reuters сообщило, что в 2022 г. страны Балтии увеличили импорт российского СНГ более чем в два раза. Reuters опиралось на источники, связанные с торговыми процессами и грузоперевозками в регионе.

По его подсчетам, импорт СНГ в прошлом году составил 331 тыс. тонн по сравнению с 159 тыс. тонн в 2021 году.

По данным Reuters, экспорт российского СНГ в Литву увеличился в 8,5 раз до 72 тыс. тонн, в Латвию – на 77 проц., до 232 тыс. тонн, а в Эстонию – на 42 проц., до 27 тыс. тонн.