Выбывший из борьбы социал-демократ Палуцкас: видимо, такова моя судьба – победить, проиграв

„Конечный результат такой, какой есть. Я склонен думать, что на этот раз как-то удалось подсчитать. Решения я передал в секретариат партии – они посмотрят. Однако для меня этот вопрос уже решен. У меня есть другие работы, и я концентрируюсь на них“, – сказал Г. Палуцкас агентству Elta во вторник.
„Видимо, такова моя судьба – победить, проиграв. Ситуация, конечно, скандальная. Доверие к работе Главизбиркома среди населения действительно падает до рекордно низкого уровня. (...) Работа Комиссии не должна создавать подобных недопониманий и давать почву для теорий заговора“, – подчеркнул он.
Однако член Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), который не впервые сталкивается с подобной ситуацией, не скрывает, что старается относится к ней максимально позитивно.
„Отношусь к этому с определенным юмором – думаю, может какую свечку надо зажечь в Церкви. (...) Однако к подобным вещам надо относится и с очень серьезной стороны, хотя бы ради доверия к государственным институтам и вообще к способности государства организовать выборы надлежащим образом“, – отметил Г. Палуцкас.
В после пересчета голосов первого тура выборов в Сейм в Утянском одномандатном избирательном округе выяснилось, что Г. Палуцкас выбывает из борьбы за депутатский мандат. Социал-демократу не хватило 48 голосов.
По данным Главизбиркома, во втором туре выборов за мандат депутата Сейма по Утянскому одномандатному округу будут бороться самовыдвиженец Виталиюс Шершнёвас и консерватор Эдмундас Пупинис. Решение о пересчете голосов было принято после того, как выяснилось, что во время подсчета голосов по этому округу была допущена опечатка при внесении результатов в информационную систему Главизбиркома.
Четыре года назад, после второго тура выборов в Сейм 2020, также были пересчитаны голоса по Утенскому одномандатному округу, поскольку и тогда Э. Пупинис и Г. Палуцкас получили в этом округе одинаковую поддержку избирателей – за каждого из них проголосовало по 7075 избирателей.
Всё же победителем второго тура был признан консерватор Э. Пупинис после того, как спустя несколько дней в округ пришло несколько затерявшихся конвертов для досрочного голосования. После подведения окончательных итогов выяснилось, что в Утенском округе за Э. Пупиниса проголосовало 7076 граждан, а за Г. Палуцкаса – 7071. Тогда социал-демократ прошел в Сейм по партийному списку.