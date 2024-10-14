Выборы в Сейм Литвы 2024. Первое место у соцдемов, второе – у консерваторов, на третьем – „Заря Немана“

По итогам первого тура выборов в Сейм Литвы, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей. На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей. Почти 15 проц. избирателей отдали свои голоса за партию „Заря Немана“, занявшую третье место в таблице результатов выборов и получившую 14 мандатов, сообщает Главная избирательная комиссия.