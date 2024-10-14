Выборы в Сейм Литвы 2024. Первое место у соцдемов, второе – у консерваторов, на третьем – „Заря Немана“

За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“, получивший 8 мандатов (9,24 проц.) и Движение либералов – 7 (7,70 проц.)
По предварительным данным Главизбиркома, избирательный порог преодолел и в Сейм прошел Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), получивший 6 мандатов (7,02 проц.).
5-процентный барьер не удалось преодолеть Партии свободы, которую поддержали 4,50 проц. избирателей, Избирательной акции поляков Литвы-Союзу христианских семей (3,89 проц.), Национальному объединению (2,87 проц.).
Также не прошли в Сейм Литовская народная партия с 2,64 проц. голосов избирателей и „Мирная коалиция“ (Партия труда, Партия христианской демократии Литвы, Партия жемайтов), которую поддержали 2,20 проц. избирателей.
Наименьшую поддержку избирателей получила Партия „Свобода и справедливость“ – 0,75 проц.
По предварительным данным Главизбиркома, после завершения первого тура выборов 8 одномандатников уже могут радоваться завоеванному месту в новом Сейме.
В Шальчининкско-Вильнюсском одномандатном округе с результатом 48,69 проц. победил член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярослав Наркевич.
В Антакальнисском одномандатном округе победу одержала премьер-министр и лидер списка от Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Ингрида Шимоните. Ее поддержали 54,83 проц. избирателей.
От Кедайняйского одномандатного округа в Сейм прошел бывший „трудовик“ Виктор Федоров, Он получил 42,68 проц. голосов избирателей.
В Кельмско-Шилальском одномандатном округе мандат в Сейм в первом туре выборов также получил лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис с 47,83 проц. голосов избирателей.
Лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен одержала победу в голосовании по Сянамесчё-Жверинскому одномандатному округу, получив 45,91 проц. голосов избирателей.
От Жемгалос западного округа в Сейм была избрана социал-демократ Вайда Алекнавичене с 41,08 проц. голосов.
Еще один член Социал-демократической партии Литвы – Эугениюс Сабутис – также одержал победу в первом туре выборов, набрав 56,80 проц. голосов всех избирателей.
Кандидат от Избирательной акции поляков Литвы-Союза Христианских семей Рита Тамашунене одержала победу в голосовании по Неменчинскому одномандатному округу, получив 44,67 проц. голосов.
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75 проц. граждан, а в день выборов проголосовал 40,31 проц.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.