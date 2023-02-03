Выборы 2023: ЦИК исключила из избирательных списков 21 кандидата

Комиссия также приняла решение не регистрировать одного кандидата, поскольку он не отбыл назначенное ему наказание за 65 дней до назначенной даты муниципальных выборов.

ЦИК, учитывая тот факт, что списки кандидатов не соответствуют требованию о минимальном количестве кандидатов, предусмотренному Избирательным кодексом, приняла решение не регистрировать списки кандидатов, в которых кандидатов осталось меньше, чем половина избираемых в этом самоуправлении членов муниципального совета.

Исключено пять партийных списков кандидатов

Списки Союза народа и справедливости (центристы, народники) в Паневежском и Укмергском районных самоуправлениях не набрали необходимого количества кандидатов. В Укмергском районном самоуправлении также не осталось списка кандидатов Партии "Свобода и справедливость".

ЦИК также приняла решение не регистрировать избирательные списки Партии регионов Литвы на муниципальных выборах в Каунасе и Клайпеде, так как партия не смогла собрать необходимое количество подписей в этих городах.

Эти решения ЦИК могут быть обжалованы в суде.

На выборах зарегистрировано 467 списков кандидатов

По данным ЦИК, в предстоящих выборах участие примут 13 797 кандидатов, 433 из них поборются за посты мэров.

В выборах муниципальных советов и мэров участвуют 16 политических партий и 32 политических комитета, в общем эти политические организации на этих выборах выдвигают 467 списков кандидатов. За посты мэров также планируют бороться 10 самовыдвиженцев.

3 февраля на сайте ЦИК планируется опубликовать анкеты кандидатов, декларации об имуществе, доходах, личных интересах и другие данные лиц, баллотирующихся в муниципальные советы и мэры.

Выборы муниципальных советов и мэров состоятся 5 марта текущего года.