Введенный из-за войны России с Украиной режим ЧП в Литве предлагается продлить до 15 сентября

В среду правительство рассмотрит подготовленный МВД проект постановления о введении ЧП на всей территории Литвы с 30 июня до 24 часов 15 сентября. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сейм.
ЧП было объявлено по всей Литве 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины. В настоящее время он действует до 29 июня включительно.
В проекте постановления говорится, что ЧП вводится в связи с беспрецедентной мобилизацией российских и белорусских сил, которые осуществляют военную агрессию против находящейся по соседству Украины.
В проекте также отмечается, что война России против Украины привела к гуманитарному кризису и кризису с беженцами, а также к угрозе безопасности НАТО, Европейского союза и других европейских стран и безопасности Литвы.
"Возможные гибридные атаки и разного рода провокации представляют серьезную угрозу для общества, которая не может быть устранена без соразмерного ограничения реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией и Законом о ЧП, и без конкретных экстренных мер", — говорится в проекте.
Согласно проекту, по-прежнему будет действовать запрет на ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм в Литве, будут запрещены собрания в поддержку войны России против Украины и другие ограничения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Центробанк Литвы предлагает повысить минимальную зарплату до 867 евро, но видит риски
21 июня Трехсторонний совет начал дискуссии о повышении...
Глава МИД Литвы сказал, куда Россия должна обращаться по вопросу прекращения транзита
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Спецэфир Delfi: запрет русского мира в Украине, реакция на угрозы Кремля в Литве Как работает Горячая линия для украинских беженцев
Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что...
Больше скидок не будет: не успевшие выбрать поставщика будут платить на 2-8 центов дороже
Минэнерго Литвы предоставило потребителям еще одну...
Агентство приносит извинения за некорректное задание на экзамене по русскому языку в школах
Во вторник литовское Национальное агентство по...