Второй туре в Клайпеде без Грубляускаса: сразятся Вайткус и Петрошюс

Всего в первом туре выборов мэра города Клайпеды участвовали 11 кандидатов. Один из них, Ремигиюс Жемайтайтис, которому не хватило самую малость для прохода во второй тур, занял третье место (20,39 проц.), "аграрий" Лигита Гирскене – четвертое (11,27 проц.), действующий мэр Витаутас Грубляускас – пятое (7,7 проц.), на шестом месте – Саулюс Будинас (7,35 проц.), на седьмом – Артурас Богдановас (2,3 проц.), на восьмом – Бируте Андрушкайте (2,7 проц.), на девятом – Наглис Путейкис (1,9 проц.), на десятом – Гедрюс Биндза (1,28 проц.), на одиннадцатом месте – Арвидас Эктис (0,93 проц.).

На выборах в Клайпедский городской совет 8 мест получил Политический комитет "Ištikimi Klaipėdai" (Верные Клайпеде), по 7 мест получили партии "Свобода и справедливость" и Союз Отечества-Христианские демократы Литвы, по 3 места – Движение либералов, Союз крестьян и зеленых Литвы и Социал-демократическая партия Литвы.