Вступает в силу запрет ЕС на транспортировку российского угля, его транзит через Литву разрешен

Однако, согласно разъяснению Европейской комиссии (ЕК), в Литве из этого запрета действует исключение: лимитированное количество подсанкционной продукции разрешено перевозить по железной дороге.

Исключение распространяется только на перевозку этих товаров транзитом через территорию ЕС в Калининградскую область, не превышающую средний объем между Россией и Калининградской областью за последние 3 года.

По данным, предоставленным агентству BNS Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai), в январе-мае этого года по железной дороге из России в Калининград через Литву был перевезен 1 млн тонн угля.

Россия возобновила транзит подпадающих под санкции товаров в Калининградскую область и из нее в июле, примерно через месяц после того, как Литва запретила его на основании регламента ЕС, принятого в апреле, и более раннего толкования ЕК.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, в июле ЕК подготовила новые пояснения, которые позволили возобновить железнодорожный транзит, а объем грузов в этом году должен рассчитываться исходя из среднего количества грузов, перевезенных в 2019-2021.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, а 5 декабря вступит запрет на ввоз российской нефти и ее продуктов.