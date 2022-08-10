Вступает в силу запрет ЕС на транспортировку российского угля, его транзит через Литву разрешен

aA
В среду, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, вступает в силу запрет на транспортировку российского угля и твердого ископаемого топлива через территорию Сообщества.
Rusiška anglis
Rusiška anglis
© Scanpix

Однако, согласно разъяснению Европейской комиссии (ЕК), в Литве из этого запрета действует исключение: лимитированное количество подсанкционной продукции разрешено перевозить по железной дороге.

Исключение распространяется только на перевозку этих товаров транзитом через территорию ЕС в Калининградскую область, не превышающую средний объем между Россией и Калининградской областью за последние 3 года.

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: не Вильнюс, а Москва должна найти способы оплатить услуги калининградского транзита
Действующие в Литве банки ждут дополнительных разъяснений по калининградскому транзиту

По данным, предоставленным агентству BNS Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai), в январе-мае этого года по железной дороге из России в Калининград через Литву был перевезен 1 млн тонн угля.

Россия возобновила транзит подпадающих под санкции товаров в Калининградскую область и из нее в июле, примерно через месяц после того, как Литва запретила его на основании регламента ЕС, принятого в апреле, и более раннего толкования ЕК.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, в июле ЕК подготовила новые пояснения, которые позволили возобновить железнодорожный транзит, а объем грузов в этом году должен рассчитываться исходя из среднего количества грузов, перевезенных в 2019-2021.

17 июня вступил в силу запрет на ввоз на территорию ЕС российской стали и черных металлов, 10 июля – цемента, алкоголя, изделий из дерева, стекла, алюминия, бумажных изделий, гипса, судовых деталей, а 5 декабря вступит запрет на ввоз российской нефти и ее продуктов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

СРФП: при обслуживании платежей за калининградский транзит возможны исключения

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП)...

Министр финансов: Россия сама должна найти решения, как платить за транзит

Министр финансов Гинтаре Скайсте повторила позицию,...

Офис президента Литвы: российские предприятия должны сами найти способ оплатить услуги транзита

Российские предприятия должны сами найти способы, как...

Министр: Литва не может обязать банки осуществлять платежи за услуги калининградского транзита

Литва не может обязать банки осуществлять платежи за...

TOP новостей

Президент Литвы подписал декрет о лишении Ванагаса и Дробязко государственной награды

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал...

"Литовские железные дороги": лимит на транзит части товаров в Калининград Россия уже израсходовала

Россия уже израсходовала лимит на транзит некоторых...

Новые рейтинги: о втором шансе правящие могут не мечтать

Меньше респондентов считает, что Ингрида Шимоните...

Вступает в силу запрет ЕС на транспортировку российского угля, его транзит через Литву разрешен

В среду, после окончания переходного периода пятого...

Beata Nicholson Monika Liu Rūta Meilutytė iškovojo pasaulio čempionato auksą Austėja Landsbergienė Ingrida Šimonytė

"Женщины года" Delfi 2022: результат удивил

Портал Delfi по традиции проводит выборы "Женщин года"....