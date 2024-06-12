2024.06.12 10:34

Встреча президентов Литвы и Чехии: необходимо рассмотреть все варианты поддержки Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Г. Науседа встретился с президентом Чехии П. Павелом
Г. Науседа встретился с президентом Чехии П. Павелом
ФОТО: Eitvydas Kinaitis | lrp.lt

Во вторник на полях саммита Бухарестской девятки глава страны Гитанас Науседа встретился с президентом Чехии Петром Павелом.

Как сообщил Офис президента, лидеры Литвы и Чехии обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту, поддержку Украины и усиление защиты восточного фланга НАТО.

„Ситуация в Украине крайне сложная. Ход войны во многом зависит от военной поддержки Запада, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить Украине необходимые возможности для самозащиты“, - сказал в ходе встречи Г. Науседа, подчеркнув, что Литва и Чехия являются единомышленниками в вопросах безопасности и обороны.

Президент также отметил, что Литва приветствует инициативу Чехии закупить боеприпасы для Украины. По мнению Г. Науседы, в нынешней военной ситуации необходимо рассмотреть все варианты поддержки Украины.

Кроме того, президент поблагодарил П. Павела за вклад Чехии в безопасность Балтийского региона путем участия в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии и в боевой группе передовых сил НАТО в Литве.

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