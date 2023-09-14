Все страны Балтии закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами

Также отмечается, что в настоящее время Эстония не будет препятствовать передвижению российских автомобилей внутри Евросоюза. По поводу российских автомобилей, которые уже находятся на территории Эстонии, сказано следующее: «Пока не будет принято иное решение, можно временно продолжать пользоваться автомобилем в пределах действующих в Эстонии правил».

На сайте Таможенной службы Эстонии также говорится, что новые запреты распространяются и на граждан ЕС , которые владеют автомобилями с российскими номерами. Санкции распространяются и на украинских беженцев, если они приедут на границу на российских автомобилях.

При этом запрет распространяется только на легковые автомобили с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров — автобусы и мотоциклы по-прежнему смогут пересекать границу Эстонии.

Введенные Эстонией ограничения начали действовать с 10 утра по местному времени (совпадает с московским) 13 сентября, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Теперь пользователь или владелец автотранспорта с российскими номерами должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

По данным эстонских властей, в страну в последнее время въезжало порядка 40 автомобилей с российскими номерами в день. До пандемии и войны это число было в 17 раз больше.

Завтра, по словам главы МИД Эстонии, он поднимет в правительстве вопрос о том, что «делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами».

«Сегодня по видеосвязи я также встречусь с представителями других приграничных стран, с которыми в первую очередь обсужу эту тему. Как стране, граничащей с Россией, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями, и я приветствую то, что Латвия и Литва уже приняли аналогичное решение», — сказал Цахкна (цитата по сайту эстонской телерадиовещательной корпорации ERR).

Накануне запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами ввели Латвия и Литва.