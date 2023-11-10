"Все обещания автократий ложные": Эксклюзивное интервью Delfi с представителем Госдепа США

- Вы очень точно подметили, что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы должны обеспечить процветание демократий. И роль моего Бюро заключается в том, чтобы поддерживать демократию во всем мире и показывать, что ложные обещания автократии просто недостижимы. Все они являются ложными обещаниями и не приносят пользы народу этих стран. И хотя демократия может быть сложной, мы считаем, что демократические партнеры в конечном итоге становятся сильнее и процветают. И поэтому мы здесь для того, чтобы отстаивать демократию.

- Как противостоять главным угрозам сейчас, особенно когда две демократические страны, такие как Украина и Израиль, находятся в состоянии войны? И Тайвань подвергается давлению, а также автократические страны пренебрегают правами и свободами человека.

- Спасибо за этот вопрос. Я здесь, как вы уже сказали, для участия в Форуме будущего демократий и очень рада, что представляю здесь Госдепартамент США. Я работаю в Бюро по демократии, правам человека и труду, и мы собрались здесь, чтобы выразить поддержку твердой приверженности Литвы демократии в мире, по сути, и ее поддержке Украины и белорусского народа.

- Николь, вы здесь для того, чтобы принять участие в очередном ежегодном Форуме будущего демократии. Что Вы считаете основными угрозами демократии сегодня?

- Я хотела бы остановиться на ситуации в Израиле. Как США видят будущее Сектора Газа с точки зрения управления, восстановления там нормальной жизни после того, как ХАМАС будет ликвидирован?

- Как вы знаете, госсекретарь Блинкен совершил срочную поездку, занимаясь именно этим вопросом. Недавно он был в новостях, поэтому я не буду говорить за него. Но он очень четко сказал о необходимости гуманитарной паузы. И говорил о том, каким может быть будущее для жителей Газы. Так что я отсылаю вас к его недавним высказываниям.

- И касательно последних новостей из Украины: Россия атаковала гражданское судно. Это было иностранные судно, даже не украинское. Я имею в виду, что мы видим много случаев, когда Россия атакует украинскую гражданскую инфраструктуру, и теперь зашла еще дальше. Какой должна быть реакция на эту ситуацию?