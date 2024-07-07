Возвращение Успасских связано и с личными интересами политика: мандат депутата даст неприкосновенность

Политики не исключают, что Успасских может попытаться попасть в парламент Литвы, чтобы заручиться неприкосновенностью. Об этом сказал, к примеру, староста фракции консерваторов в Сейме Андрюс Вишняускас и либерал Эугениюс Гентвилас.

Успасских является членом Европарламента, пока у него есть неприкосновенность. Он лишиться неприкосновенности, поскольку не был переизбран в ЕП.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в офисе Партии труда обыски провели сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Расследование проводит Европейская прокуратура. Не исключено, что следствие связано с Успасских. После обысков Успасских приостановил членство в партии. Пока никакие обвинения ему не предъявлены.

„У них есть основания для страха, если Виктор возвращается“, – сказал политик.

„О такой версии упоминают и члены Партии труда, я некоторых знаю – и в парламенте и нет. Этот нарратив жертвования себя людям, который „включил“ Успасских, может убедить людей. Но люди из его ближайшего окружения не считают его убедительным“, – сказал либерал.

Лишить депутата неприкосновенности может и парламент – однажды Успасских уже был лишен неприкосновенности, когда расследовали дело о „двойной“ бухгалтерии.

Однако были случаи, когда политики сохраняли неприкосновенность, поэтому не исключено, что Успасских может на это надеяться, если Партия труда будет в правящем большинстве.