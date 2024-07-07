2024.07.07 15:30

Возвращение Успасских связано и с личными интересами политика: мандат депутата даст неприкосновенность

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktoras Uspaskichas
Viktoras Uspaskichas
ФОТО: Tomas Černiševas

Вернувшийся в Партию труда Виктор Успасских еще не сказал, примет ли участие в парламентских выборах осенью, однако в парламенте уже говорят о то, что он может пытаться попасть в Сейм. Предполагается, что это ему нужно для получения депутатской неприкосновенности.

Сам Успасских называет эти слухи проявлением паники оппонентов.

„У них есть основания для страха, если Виктор возвращается“, – сказал политик.

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года в офисе Партии труда обыски провели сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Расследование проводит Европейская прокуратура. Не исключено, что следствие связано с Успасских. После обысков Успасских приостановил членство в партии. Пока никакие обвинения ему не предъявлены.

Успасских является членом Европарламента, пока у него есть неприкосновенность. Он лишиться неприкосновенности, поскольку не был переизбран в ЕП.

Политики не исключают, что Успасских может попытаться попасть в парламент Литвы, чтобы заручиться неприкосновенностью. Об этом сказал, к примеру, староста фракции консерваторов в Сейме Андрюс Вишняускас и либерал Эугениюс Гентвилас.

„О такой версии упоминают и члены Партии труда, я некоторых знаю – и в парламенте и нет. Этот нарратив жертвования себя людям, который „включил“ Успасских, может убедить людей. Но люди из его ближайшего окружения не считают его убедительным“, – сказал либерал.

Лишить депутата неприкосновенности может и парламент – однажды Успасских уже был лишен неприкосновенности, когда расследовали дело о „двойной“ бухгалтерии.

Однако были случаи, когда политики сохраняли неприкосновенность, поэтому не исключено, что Успасских может на это надеяться, если Партия труда будет в правящем большинстве.

Успасских эти слухи комментировать не пожелал, а мысли политиков оценил так: „Вы с этими детьми и разговаривайте, которые ведут себя как в песочнице. Вы что, хотите, чтобы я напрасно тратил мое время и говорил с вами о том, что говорят оппоненты? Мне их разговоры неинтересны“.

„Пусть о себе думают эти паникёры“, – сказал он, не ответив на вопрос, будет ли участвовать в выборах.

„Когда будет решение, тогда и скажу. Сейчас его нет. Пока я не намерен участвовать в выборах. Все. А когда сегодня сыт, завтра - нет, послезавтра опять есть захочешь. Будет, что будет“, – продолжил он.

„У них есть повод для страха, если Виктор вернется“, – прибавил он.

Напомним, что 2 июля Успасских сообщил, что вернулся в ряды членов Партии труда. Он назначен ВРИО председателем партии.

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