Возможен импичмент Жемайтайтису: инициируют заявление, осуждающее поведение парламентария

"Такая инициатива в планах. С большим нетерпением ждем определенного вердикта прокуратуры. Но, несмотря на это, мы посоветуемся с коллегами по поводу нарушения присяги и конституционной ответственности за эти слова, если Жемайтайтис не признает своей вины, он впредь будет говорить, что ничего не произошло", — сказал агентству ELTA староста парламентской фракции "Свобода" Витаутас Миталас.
Политик подтвердил, что в настоящее время правящие готовят текст заявления, осуждающего поведение Р. Жемайтайтиса. В. Миталас надеется, что к этому заявлению присоединятся и оппозиционные фракции Сейма.
"Мы готовим совместное заявление старост фракций. Текст заявления практически согласован, а дальше, если Жемайтайтис действительно не считает нужным извиниться за свое поведение и изменить свои заявления, то мы будем двигаться по описанному в уставе Сейма пути к импичменту", – сказал он.
Староста парламентской фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене также подтвердила намерение запустить процедуру импичмента Р. Жемайтайтису. По ее словам, правящие предпримут эти действия, если Р. Жемайтайтис не извинится за свое поведение.
"Если Жемайтайтис не откажется от своих разжигающих ненависть, постоянно повторяющихся антисемитских утверждений, мы готовы со старостами парламентских фракций обсудить и инициировать процедуру импичмента в отношении члена Сейма и потребовать его конституционной ответственности как члена Сейма, разжигающего своими высказываниями ненависть", – сказала Р. Моркунайте-Микуленене агентству ELTA.
В интервью агентству ELTA премьер-министр Ингрида Шимоните упомянула зреющую инициативу правящих по осуждению поведения Р. Жемайтайтиса. Она не исключила возможность, что этот процесс может перерасти в импичмент Р. Жемайтайтису.
"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы услышим какое-то заявление или хотя бы о позиции от некоторых фракций Сейма", — сказала И. Шимоните агентству ELTA.