Возможен импичмент Жемайтайтису: инициируют заявление, осуждающее поведение парламентария

"Такая инициатива в планах. С большим нетерпением ждем определенного вердикта прокуратуры. Но, несмотря на это, мы посоветуемся с коллегами по поводу нарушения присяги и конституционной ответственности за эти слова, если Жемайтайтис не признает своей вины, он впредь будет говорить, что ничего не произошло", — сказал агентству ELTA староста парламентской фракции "Свобода" Витаутас Миталас.

Политик подтвердил, что в настоящее время правящие готовят текст заявления, осуждающего поведение Р. Жемайтайтиса. В. Миталас надеется, что к этому заявлению присоединятся и оппозиционные фракции Сейма.

"Мы готовим совместное заявление старост фракций. Текст заявления практически согласован, а дальше, если Жемайтайтис действительно не считает нужным извиниться за свое поведение и изменить свои заявления, то мы будем двигаться по описанному в уставе Сейма пути к импичменту", – сказал он.