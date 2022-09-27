Во вторник Сейм утвердил ответы министра на вопросы инициаторов вотума недоверия. За это проголосовал 71 депутат, против - 54, воздержались 5 депутатов Сейма.
Этим процедура интерпелляции завершилась.
Ее инициировали 62 депутата Сейма от оппозиции в связи с критической ситуацией в энергетике. Министру энергетики было представлено 23 вопроса о высоких ценах на электроэнергию, прекращении деятельности Perlas Energija, проблемах с возобновляемыми источниками энергии и т.п.
Крейвис, отвечая на вопросы Сейма во вторник, сказал, что наибольшее влияние на рост цен на электроэнергию оказал десятикратный рост цен на природный газ из-за энергетической войны России против Европы.
Кроме того, по его словам, такие цены были обусловлены рекордно засушливым летом в Скандинавии, трехкратным увеличением налогов на выбросы СО2, ограниченной пропускной способностью перемычек ЛЭП из-за климатических условий и плановых ремонтов, а также ситуацией на рынках электроэнергии в Скандинавии и на основных электроэнергетических рынках Евросоюза.
"Чрезвычайно важным обстоятельством, определяющим высокие цены на энергию в Литве, является сильное сокращение мощностей по производству электроэнергии. (...) После закрытия Игналинской АЭС в 2010 году Литва внезапно оказалась в глубоком дефиците производства электроэнергии и производит лишь около трети потребляемой энергии", - заявил министр.
Он сказал, что и предыдущее правительство не предусмотрело предохранителей в свете ценового кризиса.
Это была третья интерпелляция, инициированная против члена этого правительства.
В конце 2021 года в связи с выбранной Литвой стратегией борьбы с пандемией COVID-19 она была инициирована в отношении министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, в июне этого года из-за накопившихся проблем в сельском хозяйстве – министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. В обоих случаях министры сохранили свои посты.
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