2024.07.13 10:02

Вопрос решен: послом в Польше предлагается назначить Сарапинаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вальдемарас Сарапинас
Вальдемарас Сарапинас
ФОТО: Ignas Rusilas

После продолжительных споров между Офисом президента и Министерством иностранных дел (МИД) стало ясно, что послом в Польше предлагается назначить завершившего работу в Киеве дипломата Вальдемараса Сарапинаса.

Решение о его назначении правительство примет на следующей неделе – этот вопрос включен в повестку заседания Кабмина, которое пройдет в среду.

В. Сарапинас до сих пор занимал должность посла в Украине – он был отозван со своего поста 17 июня этого года. Ранее дипломат был послом в Финляндии.

Посол Литвы в Польше Эдуард Борисов был отозван 7 сентября прошлого года, после окончания срока его полномочий. Однако замена ему долгое время не была найдена. Офис президента и МИД несколько месяцев спорили о кандидатуре посла в Варшаве. На эти должности министерство провело два отбора: первого претендента представили главе страны в августе 2022 г., второго – во втором полугодии прошлого года.

Дипломатического представителя Литовской Республики в иностранном государстве назначает президент по предложению правительства после получения согласия этого государства на принятие (агремана) и рассмотрения кандидатуры в Комиссии Сейма по иностранным делам.

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