Война в Украине вскрыла проблемы литовской медицины: министр указал, что планирует изменить

- Литовские врачи побывали и работали в Украине. Была новость, что украинские военные могут приехать к нам и пройти реабилитацию здесь. Может кто-то уже приехал?

- Да. 51 солдат уже прибыл в Литву в эти дни. Они уже распределены по нашим реабилитационно-лечебным учреждениям.

- Какая помощь нужна этим военным? Будет ли у нас большая загруженность?

- Я не знаю, каким может быть их поток в будущем. В целом этот поток в Европейском союзе (ЕС) все еще относительно невелик. Приняв такое количество солдат, Литва становится едва ли не пятой в Европейском Союзе по их количеству, ведь до сих пор военно-медицинская служба была организована в самой Украине.

Позже мы сможем сказать подробнее, какая конкретно помощь потребуется. У меня самой точной информации на данный момент нет.

- Действительно ли Литва готова к возможным военным конфликтам с медицинской точки зрения?

- Военная медицина - это военное подразделение, и я не могу это комментировать. С гражданской стороны, в случае необходимости, могли бы прийти на помощь и другие врачи из медицинских учреждений. Но именно военная медицина является их подразделением со стороны армии.

- Готова ли Литва работать в условиях военного времени в плане гражданской медицины?

- Я не могу гарантировать, что мы готовы, когда не знаем, что произойдет. Если взять пример Украины, то можно было бы, наверное, подумать, куда возить литовских больных.

Логически размышляя, мы запланировали вложения в травматический кластер, в инфекционный кластер. Мы выделим на это немалые ресурсы из фондов ЕС, потому что эти места надо укреплять.

На примере Украины мы увидели, что наши учреждения нужно укреплять тем, что может быть использовано: подземными сооружениями, подвалами - вот где важно иметь хотя бы входы, которые позволили бы нам быстро реагировать.

Но у нас пока этого нет, и нам придется много инвестировать в это.