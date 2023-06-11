Военный эксперт: Сейчас у Кремля дилемма — что защищать? Оккупированную часть Запорожской области или всю Россию?

Как по итогу тяжелых боев под Бахмутом украинская сторона оценивает боеспособность ЧВК "Вагнер" и МО? И что в контексте контрнаступательных мер означают динамичные действия в Белгородской области — бои, ставшие уже рутинным на территории России? В эфире Delfi главные новости комментирует руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Началось ли украинское контрнаступление?

"Не одну неделю идет продвижение украинских войск. Если мы посмотрим районы Бахмута, то уже 2-3 недели продолжаются интенсивные боевые действия, особенно на флангах. Украинские войска улучшили свои позиции, российские же войска не могут идти дальше, в район Часового Яра — они замкнуты в Бахмуте. Продолжается операция, чтобы взять российскую группировку в окружение в районе Бахмута. Другое направление — Сватово, это Луганская область, севернее Бахмута. За предыдущие несколько дней украинские войска улучшили свое тактическое положение, отбросили позиции российских войск, зашли на эти позиции с перспективой продвижения. Небольшие успехи были в районе Соледара. Там тоже украинским войскам удалось пройти ощутимый участок, чтобы улучшить тактическое положение", — говорит Александр Мусиенко.

По словам эксперта, активизировалось Запорожское направление — благодаря интенсивной работе ракет Storm Shadow, которыми наносятся удары по тыловым объектам российских войск в Бердянске, Мелитополе и Токмаке. Первоочередная цель: уничтожение тех средств российской стороны, что предусмотрены для обороны.

"Туда российские войска свезли большое количество боеприпасов, снарядов. Там находятся резервные подразделения, которые должны быть задействованы для противодействия украинскому контрнаступлению. У них есть потери по боеприпасам, вооружению. Активизировалась контрбатарейная работа, уничтожается артиллерия на южном направлении. Подготовительный этап к контрнаступлению продолжается не один день.

Мы можем констатировать следующее. Наступательное действие российских войск остановлено. На сегодняшний день они находятся в стратегической обороне. Плюс появился фактор российских повстанцев и добровольцев, которые действуют сейчас в Белгородской области. Это тоже в определенной мере оттягивает внимание (российской стороны — прим.редакции) на то, что там происходит. Если подходить с этой точки зрения, что именно называть контрнаступлением, то мы видим его признаки. Приведу пример. Тому, что происходило на Херсонском направлении, предшествовала работа артиллерии, ударов систем HIMARS полтора месяца. Но можем мы разрывать эти понятия — что в одном случае было наступление, а в другом нет? Нет, они связаны. Просто в одном случае, когда велась артиллерийская работа, она, возможно, была не столь заметна и не классифицировалась, как контрнаступление", — комментирует Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркивает, что на данный момент контрнаступление представляет собой не консолидированное, а рассредоточенное движение. Реакцию российского командования он оценивает, как "нервную" — ввиду непонимания, откуда именно ждать удара.

"Сейчас у них будет дилемма — что защищать? Оккупированную часть Запорожской области, Белгородскую область, всю Россию? Они все время на растяжке. В этом есть особенность. А как только найдется брешь в обороне российских войск, это направление будет выглядеть перспективно с точки зрения использования большого числа войск, бронетехники, бригад для стремительного рывка. Опыт для переброски большого количества сил и средств у Украины уже есть. Мы видели, как с юга переместилось достаточно быстро большое количество украинских сил, на Харьковское направление, и провели там наступательные действия. Так и тут. Перемещаться с помощью наших НАТОвских партнеров мы научились быстро", — говорит эксперт.

Информация о недостатке оружия для эффективного контрнаступления — насколько все серьезно?

"Украинский президент сказал, что нам необходимо усиление средствами противовоздушной обороны. Поэтому мы видим: есть понимание у наших партнеров, что нам необходимо усилить, компенсировать отсутствие необходимого количества авиации, которое мы можем использовать для противовоздушной обороны. Это первый момент. Означает ли это, что украинское контрнаступление обречено? Нет. Мы найдем выход из этой ситуации и без самолетов. Что касается вооружения. С одной стороны, мы можем сказать, что вооружения всегда недостаточно — интенсивность огня того требует. Против нас воюет враг, который годами копил, копил и складировал огромные запасы вооружения. И сейчас это все летит на наши головы — ракеты, дроны, артиллерия. С этой точки зрения его всегда недостаточно. Но по той информации, которая у меня есть на сегодняшний день, нашими партнерами, западными и странами НАТО, сделано все максимально возможное, чтобы мы получили тот перечень, который нам необходим для проведения контрнаступательных действий", — поясняет Мусиенко.

Говоря о боеспособности противника, Мусиенко делает различия между бойцами ЧВК "Вагнера" и МО РФ. По мнению эксперта, боеспособность Вагнера можно оценить, как "довольно неплохую". Первые штурмовые волны "пригожинцев" — это плохо подготовленные заключенные, которых руководство ЧВК откровенно не щадило и положило на поле боя в "колоссальных количествах". Но дальше у "Вагнера" были юниты куда серьезнее.

"Вагнеровцы набирали и вербовали по всему миру (в России и не только) наемников, у которых был боевой опыт. Они воевали достаточно самоотверженно, положили своих людей, понесли серьезные потери. Это и сам Пригожин признавал. Что касается уровня подготовки тех мобилизованных — десантников и других. Уровень оказался ниже. Как только вагнеровцы отошли с южного фланга в районе Бахмута, где шли бои, туда зашла 72—я мотострелковая бригада. Двух атак третьей штурмовой бригады ВС Украины оказалось достаточно, чтобы передовые подразделения этой бригады просто бежали. Но Пригожин и вагнеровцы в целом поняли ситуацию, которая для них сложилась в Бахмуте. Потому что они увидели — украинские войска начали контрнаступательные действия на флангах. Имеется возможность установления артиллерии, минометов, и, грубо говоря, наносить удары, довольно мощные, и по Бахмуту. Как в такой ситуации Бахмут удержать? И поэтому туда сейчас не спешит регулярная российская армия. Они заходят, но тоже осторожно. Единственный план в этой ситуации — отступить, но поскольку они собираются стоять на смерть, посмотрим, как это у них будет получаться", — говорит Мусиенко.

В РДК заявили о полном контроле над селом Новая Таволжанка в Белгородской области. Стало ли это неожиданностью для всех сторон?

"Понимание было абсолютное, что к этому все идет. Череда событий, преступно ошибочных действий Путина и его окружения к этому привели. И приведут к смуте, атаманщине, вооруженным группам на территории РФ. Так называемый режим СВО перейдет и в Россию. Я вижу, что российская разведка прозевала это. ФСБ, как ответственные за охрану границ, прозевали это. Потому что зашло такое количество людей с техникой. Они не подготовили засады, они реально не знали. Помимо головотяпства это произошло еще и потому, что среди российских силовиков есть саботажники. Как говорится, «в России не протестуют, в России саботируют", — считает Александр Мусиенко.

Громкие новости из Белгородской области, судя по всему, вызвали не только одобрение, но и вопросы у западных партнеров СМИ сообщают, что Брюссель начал расследование по факту сообщений, что российские добровольцы, совершающие рейды на территории РФ, использовали предоставленное ВСУ оружие бельгийского производства.

"Объясним, разъясним, предоставим информацию. Какие есть доказательства, о каких винтовках речь, какие серийные номера. Если будут доказательства у наших партнеров, работа будет проведена. Разберутся и так далее. Но я не вижу никакой реакции, чтобы Запад был прямо возмущен и требовал все прекращать. Да, есть моменты, которые мы понимание, и придется объяснять нашим партнерам. Мне кажется, всем нравится то, что сейчас происходит в Белгородской области. Это привет Путину, который смог достать даже тех европейцев, что выступали за примирение, за мирное сосуществование и даже переговоры с Россией", — комментирует Мусиенко.