Военный эксперт Самусь: Россия может начать войну с НАТО через 3 месяца

“Никаких невероятных сценариев я вообще не вижу. Тем более, если расценивать эту геополитическую матрицу 2024 года, вот эта турбулентность в США, это в принципе, идеальное время, чтобы начать еще какую-то войну и попытаться расшатать НАТО. Тем более, например, Трамп говорит: “А я вообще выйду из НАТО”, то есть это идеальное время для того, чтобы попробовать - вдруг получится толкнуть НАТО где-то, Орбан и Фицо говорят: “Мы не будем 5 статью активировать, мы выступает против”. И НАТО начинает изнутри просто вот шататься и разбивается на несколько групп”, - предостерегает эксперт.