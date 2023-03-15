Военный эксперт об атаке на беспилотник США MQ-9 Reaper: все было преднамеренно и очень профессионально

Военный аналитик не согласен с формулировкой американской стороны, что к инциденту привели непрофессиональное действия российских пилотов.

“На самом деле, это как раз все было сделано, очевидно, преднамеренно и очень профессионально. То есть летчик профессионально совершил нападение на летательный аппарат Вооруженных Сил США”, - сказал Самусь.

Реакция США на агрессию РФ вызывает вопрос, отмечает эксперт.

Напомним, вчера, 14 марта, два российских истребителя Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщили в Европейском командовании вооруженных сил США (EUROCOM).