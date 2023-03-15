Военный эксперт об атаке на беспилотник США MQ-9 Reaper: все было преднамеренно и очень профессионально

aA
Согласно определению ООН, Россия совершила акт агрессии против США, сбив американский беспилотник MQ-9 Reaper одним из двух своих истребителей Су-27, которые перехватывали дрон. Об этом сказал в эфире Delfi военный эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Военный аналитик не согласен с формулировкой американской стороны, что к инциденту привели непрофессиональное действия российских пилотов.

“На самом деле, это как раз все было сделано, очевидно, преднамеренно и очень профессионально. То есть летчик профессионально совершил нападение на летательный аппарат Вооруженных Сил США”, - сказал Самусь.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?
Что известно об инциденте с дроном США над Черным морем

Реакция США на агрессию РФ вызывает вопрос, отмечает эксперт.

Напомним, вчера, 14 марта, два российских истребителя Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщили в Европейском командовании вооруженных сил США (EUROCOM).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Над Черным морем сбит американский дрон. США обвиняют российскую авиацию в некомпетентности

Европейское командование ВВС США сегодня заявило,...

Генерал ВВС США не исключает скорую войну с Китаем

Война между США и Китаем может начаться в 2025 году,...

TOP новостей

Предвыборный прогноз: будет плохо, а потом станет еще хуже

Кандидат консерваторов на пост мэра Вильнюса Валдас...

Электричества нет, а на странице клиента после замены счетчика "накручивают" киловатт/часы

Компания Energijos skristymo operatorius ( ESO ) временно отключила...

Экономист улучшает прогноз: худшего сценария удалось избежать  когда снизятся цены

Банк Luminor улучшает прогноз экономики Литвы,...

Военный эксперт об атаке на беспилотник США MQ-9 Reaper: все было преднамеренно и очень профессионально

Согласно определению ООН , Россия совершила акт...

Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже

Представители торговых сетей говорят, что жители Литвы...