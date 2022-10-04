Эта сумма является частью пакета помощи США в размере 2,2 млрд долларов, предназначенного для Украины и 17 государств, которые внесли значительный вклад в поддержку Киева в борьбе с российским вторжением.
Пакет помощи предназначен для усиления сдерживания и обороноспособности литовской армии против возросшей российской угрозы. Это также должно помочь пополнить военный потенциал Литвы, которым Литва поделилась с Украиной.
"Лидерство Литвы в регионе и военная поддержка обороны Украины были крайне важны в борьбе украинского народа против российской агрессии. Этот пакет помощи поможет Литве пополнить важный оборонный потенциал, необходимый для защиты государства, что также укрепит восточное крыло НАТО", — сказал для пресс-релиза посол США Роберт Гилкрист.
По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, эта поддержка показывает, что обязательства США по безопасности региона «остаются сильными и возрастают".
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