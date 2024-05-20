Во втором туре выборов Совет Союза крестьян и зеленых Литвы поддержит кандидатуру Науседы

"Сегодня это единственный способ показать этой власти, что их политика, которую формирует и реализует Правительство во главе с И. Шимоните, не пользуется поддержкой абсолютного большинства", - говорит председатель партии Рамунас Карбаускис.

Р. Карбаускис также удивлен тем, что в публичном пространстве редко можно увидеть приглашения прийти на второй тур. По его словам, это может быть связано с тем, что во втором туре, как ожидается, проголосует меньше людей, что может принести успех кандидату от консерваторов.