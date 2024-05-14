Во втором туре выборов Науседа надеется получить дополнительные голоса: 75% были бы хорошим результатом

"Думаю, что мы действительно должны получить достаточно много дополнительных голосов. Я бы, пожалуй, больше опирался на регулярно публикуемые индикаторы доверия, по которым видно, что меня поддерживают или положительно относятся примерно 75 проц. населения. Наоборот – к премьеру положительно относятся около 25 проц.", – сказал в понедельник Г. Науседа в интервью.
"Такое соотношение действительно было бы хорошим результатом", – добавил он.
Однако, по мнению действующего главы государства, во втором туре президентских выборов многое будет зависеть от активности граждан.
"Некоторые кандидаты почти в открытую призывают перестать интересоваться вторым туром выборов, якобы все равно здесь все ясно. На мой взгляд, в первую очередь это очень негражданская позиция (...) Люди должны прийти и выразить свою волю, потому что только так избранный президент становится легитимным", – отметил Г. Науседа.
Во втором туре президентских выборов, который пройдет через две недели, как и пять лет назад встретятся претендующий на переизбрание глава государства Г. Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр И. Шимоните.