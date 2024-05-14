Во втором туре выборов Науседа надеется получить дополнительные голоса: 75% были бы хорошим результатом

"Думаю, что мы действительно должны получить достаточно много дополнительных голосов. Я бы, пожалуй, больше опирался на регулярно публикуемые индикаторы доверия, по которым видно, что меня поддерживают или положительно относятся примерно 75 проц. населения. Наоборот – к премьеру положительно относятся около 25 проц.", – сказал в понедельник Г. Науседа в интервью.

"Такое соотношение действительно было бы хорошим результатом", – добавил он.

Однако, по мнению действующего главы государства, во втором туре президентских выборов многое будет зависеть от активности граждан.