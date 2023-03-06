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После подсчета большинства голосов на городских избирательных участках Вильнюса выяснилось, что за пост мэра Вильнюса во втором туре будут бороться консерватор Валдас Бенкунскас и кандидат партии "Свобода и справедливость" Артурас Зуокас.
Во втором туре выборов мэра столицы – Зуокас и Бенкунскас
© ELTA

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), голоса подсчитаны на 119 из 156 участков Вильнюса.

Лидер Бенкунскас набрал 29,69% голосов. На втором месте Зуокас (21,82%), на третьем – Миколас Маяускас (10,72%).

Согласно текущим результатам, наибольшее количество мандатов – 19 – в городском совете получат консерваторы (28,40%), 9 мандатов у партии "Свободы и справедливости" (14,36%), по 8 мандатов у Партии свободы и Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. По имеющимся данным, социал-демократы получат 4 (6,28%), а Национальное объединение – 3 мандата (4,53%).

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