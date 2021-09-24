Как видно из видеозаписи, которой поделились общественный деятель, журналист Андрюс Тапинас и литовские СМИ, когда президент выступал в Храме Св. Девы Марии, перед собравшимися встала девушка с плакатом "Науседа - гомофоб".

Плакат у девушки отняли, а ее саму через некоторое время выпроводили из храма.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью президента Ридас Ясюлёнис, президент кратко реагировал на упомянутый инцидент, попросив "поблагодарить человека, который выразил свое мнение". Затем он продолжил свою речь.

Ранее президент заявлял, что был бы против права гомосексуалов на усыновление детей.

Он также отмечал, что не подписал бы закон о партнёрских отношениях в том виде, в котором они был представлен в Сейме, по причине одинакового определения брака и партнерства. При этом Г. Науседа утверждает, что президентская администрация участвовали в дискуссиях об узаконении партнерства.