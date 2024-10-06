Во время предвыборной агитации член команды Жемайтайтиса ударил Гражулиса

Гражулис сказал, что его ударил член команды Жемайтайтиса. По его словам, на рынке был и сам Жемайтайтис, но он при этом инциденте не присутствовал.

„Нет у меня времени писать заявления, а потом ездить и выяснять, ничего такого не было. Губу немного изнутри разбил, но ничего“, – прибавил он.

„Там стояло несколько членов партии Жемайтайтиса, они раздавали свою рекламу. Они о чем-то переговорили между собой, тогда один подошел ко мне. Я думал, что идет поговорить, но он довольно сильно ударил по лицу. Видели коллеги, другие люди, мой коллега вызвал полицию“, – сказал политик.

Пятрас Гражулис сказал, что не будет писать заявление.

Гражулис к врачам не обращался, заявление писать не стал. Подозреваемый не был задержан.

„На месте происшествия его не было, но на рынке он был. Мы поздоровались, но не общались“, – сказал Гражулис.

„Ремигиюс никогда не отвечает на мои звонки“, – сказал он, отвечая на вопрос, не собирается ли поговорить об этом с Жемайтайтисом.

Сам Жемайтайтис сказал, что ничего об этом инциденте не слышал.

„Ничего не слышал. Я сам сегодня был на Ретавском рынке, ничего не было. Я перекинулся парой слов с Пятрасом. До 12 ч. у меня были встречи“, – сказал он.