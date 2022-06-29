Во вторник, 28 июня, парламент Литвы принял соответствующие поправки к закону об охране руководства страны. За поправки проголосовал 81 депутат, 19 были против, еще 27 воздержались.
Поправки были инициированы действующим спикером Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните. По их словам, нынешняя круглосуточная охрана чрезмерна.
Их поддержал первый вице-спикер консерватор Юргис Разма, который сказал, что сейчас особенно на периферии люди не понимают, для чего нужна такая серьезная охрана.
Шимоните сказала, что в соответствии с установленным правительством порядком можно сбалансировать охрану и "тот факт, что спикер и премьер - живые люди, не во всех случаях их охрана обоснована и пропорциональна".
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