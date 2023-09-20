Власти столицы решили снять памятную доску уроженцу Вильнюса Василию Качалову

Советская памятная доска художнику Ю. Банайтису в настоящее время висит на улице Бяржино, актеру В. Качалову – на улице Диджейи, поэту Т. Тильвитису – на улице Вокечю.

Городской совет также принял решение заменить еще 13 табличек советской эпохи на литовском и русском языках, на которых используются слова "ЛССР" и "советский". На их месте за счет средств Вильнюсского городского самоуправления будут установлены новые типовые памятные доски.

"Мы последовательно пересматриваем находящиеся в публичном пространстве различные символы, памятники, названия, памятные доски и т. д., увековечивающие историческую память. Мы оцениваем, что говорят нам эти символы в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Вильнюс завершает избавление от следов идеологии серпа и молота", - говорит председатель Комиссии Вильнюса по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.