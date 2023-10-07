Владислав Иноземцев: вопрос Украины используют для решения своих финансовых и политических проблем

Издание Politico опубликовала информацию, что в этом году начнутся официальные переговоры по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По данным издания, официально об этом должны объявить в декабре, кроме того, председатель Европейского Совета Шарль Мишель высказал уверенность в том, что к 2030 году Украина вступит в Евросоюз.

"В последние месяцы мы слышали от европейских чиновников, что Европа приняла консолидированное решение увеличить численность своих членов еще на 10 стран – это в основном Балканы, Турция и Украина. Впереди очень долгий путь, потому что речь идет о групповом приеме. Я не думаю, что какая-то из стран окажется в Европейском Союзе быстрее, чем остальные, - сказал В. Иноземцев, - Я думаю, что это подготовленный систематический процесс, который в независимости от войны будет поставлен в определенные рамки, и европейские чиновники постараются их соблюсти. Вопрос о том, может ли Украина не попасть в это расширение из-за войны, даже не поднимается. Это безусловно хороший знак, это значит, что европейская поддержка, в том числе и экономическая, будет достаточно устойчивой все эти годы".