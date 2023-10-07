Владислав Иноземцев: вопрос Украины используют для решения своих финансовых и политических проблем

"События, которые мы видим сейчас в Вашингтоне, произошли через несколько дней после 30 сентября, когда закончился финансовый год. В прошлый финансовый год, вскоре после начала войны в Украине, была принята программа ленд-лиза для украинской армии, которая по каким-то причинам не была использована. Поэтому вопрос финансирования стоит очень остро. И я думаю, что вокруг него будет сломано очень много копий", - заявил В. Иноземцев.
Отвечая на вопрос о размытии консолидации Запада вокруг помощи Украине, экономист отмечает, что те силы, которые выступают против поддержки Украины, не воспринимаются западными избирателями как пророссийские, так как основная риторика сводится к тому, что избиратели не уверенны, что финансирование Украины лучший способ использования денег:
"Понимаете, когда мы говорим, что Роберт Фицо в Словакии или Виктор Орбан в Венгрии пророссийские, здесь сложно сказать, так ли это, потому что, если взять в качестве примера Венгрию, мы видим, что Венгрия выкрутила руки Европейскому Союзу и фактически заставила Европу разморозить 13-ти миллиардный пакет помощи самой Венгрии в качестве условий для того, чтобы она согласилась на 50-ти миллиардную помощь Украине".
По словам В. Иноземцева, речь идет о том, что у западных политиков начинается внутренняя игра, которая имеет очень отдаленное отношение к симпатии Путину:
"Вопрос заключается в том, что в нынешней политической ситуации люди просто используют вопрос Украины для решения своих как финансовых, так и политических проблем".
Издание Politico опубликовала информацию, что в этом году начнутся официальные переговоры по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По данным издания, официально об этом должны объявить в декабре, кроме того, председатель Европейского Совета Шарль Мишель высказал уверенность в том, что к 2030 году Украина вступит в Евросоюз.
"В последние месяцы мы слышали от европейских чиновников, что Европа приняла консолидированное решение увеличить численность своих членов еще на 10 стран – это в основном Балканы, Турция и Украина. Впереди очень долгий путь, потому что речь идет о групповом приеме. Я не думаю, что какая-то из стран окажется в Европейском Союзе быстрее, чем остальные, - сказал В. Иноземцев, - Я думаю, что это подготовленный систематический процесс, который в независимости от войны будет поставлен в определенные рамки, и европейские чиновники постараются их соблюсти. Вопрос о том, может ли Украина не попасть в это расширение из-за войны, даже не поднимается. Это безусловно хороший знак, это значит, что европейская поддержка, в том числе и экономическая, будет достаточно устойчивой все эти годы".
Говоря о российском бюджете на следующий год, Владислав Иноземцев заявил, что с одной стороны на войну сейчас уходит больше денег, чем на социальные программы, но с другой стороны, большинство образовательных программ финансируются регионами, которые не входят в федеральный бюджет:
"Мы понимаем, что значительная часть здравоохранения почти 85% финансируется из фонда обязательного медицинского страхования, а не из федерального бюджеты. Сумма военных расходов впечатляет, но она приблизительно в 3 раза ниже по отношению к ВВП, чем было в Советском Союзе, то есть разрыв еще большой", - говорит экономист.
Владислав Иноземцев считает, что российский бюджет будет пополняться за счет нескольких повышений налогов и тарифов: "Центр извлечения денег переходит от продажи нефти, которая стала менее рентабельной чем это было раньше, к внутренним доходам. Люди наконец начнут понимать, что из-за войны им становится жить хуже. Я еще раз подчеркну, что я не вижу никаких оснований считать, что в стране будет серьезный провал в уровне жизни".
По словам экономиста, россияне не являются угрозой путинской власти, потому что народ в России бессубъектен.
"На мой взгляд, единственная угроза режиму является только попытка внутреннего переворота. Она может исходить из разных источников: это могут быть более консервативные круги, это могут быть и люди, которые всегда занимали более прозападную позицию и сейчас понимают, что страна идет не туда. За исключением попытки дворцового переворота, я не вижу угрозы для путинской системы на ближайшие 3-5 лет", - сказал Иноземцев в интервью Delfi.