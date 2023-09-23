Владимир Милов: "Главный вывод из того, что произошло в России – демократию легко демонтировать"

"Есть стереотип, и он сложился до информационного века. То есть надо все-таки сказать, что ещё 15 лет назад, например, в конце нулевых годов, всеобщей вовлечённости в интернет, в коммуникации, в социальной сети не было. Это новый феномен. Поэтому эта тема, что если ты уезжаешь в иммиграцию, ты теряешь связь — это устойчивая история, которая имела место много лет назад. Но сейчас реально всё поменялось. Я не скажу, что проблемы совсем нет. Думаю, мы довольно хорошо понимаем, что там происходит, хотя, конечно, эта проблема есть, и мы себя всегда возвращаем к тому, что нужно проводить всё время какой-то фактчек. Не надо основываться на своих стереотипах, а надо у аудитории спрашивать и узнавать в деталях, что там реально происходит", – считает Владимир Милов.