Визит канцлера Германии в Вильнюс: ожидается поддержка в вопросе бригад НАТО

Встреча, инициированная президентом Литвы Гитанасом Науседой, будет посвящена региональной безопасности и наращиванию потенциала Североатлантического союза.

В Вильнюсе надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до размера бригад. В Литве батальон НАТО возглавляют немецкие военные.

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"Думаю, мы найдем формулировки, которые позволят нам работать со странами, особо приверженными Литве", — сказал Науседа на открытии военного полигона в Руднинкай на прошлой неделе.

По его словам, позиции союзников относительно модификации батальонов в бригады различаются, но есть "общее мнение о том, что есть угроза, к которой надо готовиться". Однако конкретного консенсуса по этому вопросу пока нет.

На прошлой неделе Госсовет по обороне (ГСО) Литвы определил цель развертывания в стране подразделения размером с бригаду в качестве одного из главных приоритетов страны на предстоящем саммите Североатлантического союза.

"У нас есть все аргументы в пользу того, что это неизбежно и необходимо. Это не прихоть, это абсолютная основа", — заявил после заседания ГСО журналистам советник президента Кястутис Будрис.

Во вторник в Литву прибудут также главы правительств Латвии и Эстонии Кришьянис Кайриньш и Кая Каллас. Они примут участие в четырехсторонней встрече с Науседой и Шольцем.

После долгой задержки с поставкой оружия воюющей стороне Германия теперь сталкивается с давлением в вопросе поставок Киеву тяжелых вооружений. Берлин пока не направляет их напрямую, но просит об этом другие страны, обещая компенсировать потери.

На прошлой неделе Шольц заявил, что договорился с Грецией о том, что Афины отправят Украине военную технику советских времен в обмен на более современное оружие из Берлина. Аналогичное соглашение Германия уже подписала с Чехией.

Берлин также пообещал подержанные зенитные самоходные комплексы Gepard, которые должны поступить в Украину в июле, а также самоходные гаубицы. Однако Киев ждет от Германии большего – прямых поставок танков Leopard, БМП Marder.

Это первый визит Шольца в Литву. Он является канцлером Германии с декабря прошлого года.