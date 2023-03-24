Витис Юрконис: приехавшие по политическим мотивам могут быть уверены - их национальные визы и ВНЖ будут продлены

Как сообщает Delfi, ограничения также предусматривают:

приостановку приема заявлений на получение виз от граждан России и Беларуси в визовых службах Литвы за рубежом, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД и рассмотрение уже поданных заявок;

приостановку приема заявлений на получение национальных виз от граждан России и Беларуси в визовых службах Литвы за рубежом;

приостановку приема заявок от граждан России и Беларуси на выдачу ВНЖ в Литве для тех, у кого нет действующей шенгенской или национальной визы или вида на жительство в стране или в ЕС, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД.



Для того, чтобы поправки вступили в силу, парламент Литвы должен одобрить его во втором чтении.

— Этот законопроект оформляет в принципе визовую политику, которая уже реализована на практике. Никаких туристических виз. Визы и ВНЖ выдаются в основном только по линии прав человека — лицам, выступавшим против режимов в Беларуси и России, — объясняет в интервью Филину политолог и глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис.

Белорусских IT-компаний это тоже касается, но тут уже самим белорусам нужны усилия и помощь в улучшении «радара»: кто есть кто в Беларуси. Не секрет, что бывали случаи, когда бывшие чиновники или люди в погонах пытались зайти под видом IT или бизнеса.

Другой блок вопросов по электронному резидентству, гражданству, юридическим лицам и недвижимости по понятным причинам вызывает много опасений и вопросов, а потому требует более детального разъяснения, как он будет применяться на практике.

Что касается получения гражданства — это приостановление процедур на один год. И, надо признать, это максимум несколько десятков случаев в год.

Люди, приехавшие в связи с преследованием по политическим мотивам, могут быть уверены, что их национальные визы и виды на жительство будут продлены — политика Литвы в этом вопросе последовательна и неизменна.

— Какие шансы, что этот законопроект во втором чтении примет Сейм?

— Не обязательно в таком виде, каким был подготовлен проект, потому что некоторые моменты должны быть уточнены. Но очевидно, что есть желание как можно скорее его принять, потому что, как я понимаю, его инициаторы хотят установить существующую практику на уровне Сейма.

Законопроект подразумевает, что есть желание разделять режим и тех, кто помогает обходить санкции, и тех, кто пострадал от режима и борется с ним.

— Если новый закон затронет айтишников, то тогда, возможно, Литва лишится крупных налогоплательщиков, которые перевели сюда бизнес?

— Не думаю, что так будет. Тут вопрос доверия очень актуален и было бы тревожно попасть в спираль взаимного раздражения, обвинений и недоверия. Первая реакция на это от беларусов была: как вы можете нас сравнивать с русскими? Как по мне, законопроект даже тут четко проводит линию, но основная черта все-таки не по паспорту, а по: режим/не режим и пострадавший/не пострадавший.

Но когда некоторые ИТ представители заявляют, что «Литва же собирает тонны налогов от белоруской ИТ-сферы и сама себе стреляет в ногу», — мы это слышим, и это звучит как некий шантаж, а не диалог. Ведь подход у Кремля тоже схожий: мы даем вам дешевый газ или деньги олигархов, и какие вопросы к нам могут быть?

Думаю, что нет желания усложнять жизнь белорусским айтишникам. Но также, мне кажется, белорусским айтишникам и бизнес-сообществу было бы хорошо и самим идти навстречу, понимая насущность этого закона и что он старается решать. Саморегуляция, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Литва не может остаться последней линией обороны. Нужна какая-то помощь с улучшением «радаров» от белорусов. Законопроект про то, чтобы отсеивать «режим— не режим», и тут без вашей поддержки будет довольно сложно. Начинать надо с себя и четко сказать, что в нашей компании с верификацией все отлично, и там нет ни чиновников, ни агентуры, ни крымнашистов — никого.

— Процитирую слова вице-министра иностранных дел Литвы Йовиты Нелюпшене на заседании парламента: «Большая часть граждан России поддерживает агрессивные военные действия своей страны, ничего не предпринимает для того, чтобы остановить агрессию режима, поэтому ответственность ложиться и на граждан страны. С целью изменения их поведения целесообразно установить ограничения, связанные с возможностью посещать гражданами России и Беларуси Литву и территорию ЕС и приезжать сюда».

Ни один социологический опрос, в том числе исследования Chatham house, не показывал, что большинство белорусов поддерживают войну. А тут получается, из-за того, что наша страна-соагрессор, граждан приравняли к режиму? Вам так не кажется?

— Нет, мне так не кажется. И надеюсь, ни один гражданин Беларуси не будет отрицать, что белорусский режим является соучастником войны против Украины. И что это не один человек, к сожалению. Мы можем ссылаться на любые социологические опросы, но есть существенная доля тех, кто никак не противодействует, ничего с этим не делает, никак не сопротивляются и так далее.

В этом плане законопроект не только про соучастников режима, но и тех, кто не сопротивляется. И тех, кто говорит: мы делаем только бизнес, табаком занимаемся, бытовую технику возим. Люди уезжают из страны в большом количестве, а поток бытовой техники растет, как и поток автомобилей. Не помогаете ли вы кремлевской военной машине?

В этом плане — не Литве разделять, где режим. А гражданам Беларуси. Это ваша ответственность. Не надо ожидать, что кто-то за вас будет делать эту работу. Поскольку это отсутствует (или как минимум, этого недостаточно), Литва должна принять некоторые меры сама.

А в данный момент решением могло бы быть то, что сами граждане Беларуси, в том числе IT-сектор и представители гражданского общества меньше говорили о диаспоре и визах, а больше продолжали бороться с режимом.

Кто будет менять свою страну? Вы ожидаете, что Брюссель поменяет? Что приедут добровольцы из соседних стран? Или посмотрим, вот Украина победит и тогда... Есть те, кто борется, есть те, кто пострадал, но надо признать, что это доля населения могла бы быть больше и, как правило, наиболее громко говорят и жалуются не совсем те, кто реально боролся с режимом. И тут вам определяться с фокусом, целостностью, с последовательностью и т.д.

Немало было злоупотреблений, когда люди оформляли визы в Испании, в других странах и приезжали в Литву на долгосрочное пребывание. На каком основании? Отвечают: «Вы же знаете, в Беларуси репрессии». Но мы не можем релоцировать 9 миллионов человек из Беларуси. В этом плане какие-то критерии и рамки должны быть обозначены.

— Политолог Павел Усов считает законопроект дискриминацией белорусов и задается вопросом: «То есть, любой белорус — это потенциальная угроза национальным интересам Литвы?!». Что бы вы ему ответили?

— Павел Усов всегда был на стороне, которая против режима. Как разумный человек с опытом, он понимает, что среди всех белорусов, которые приехали, есть разные люди.

В их числе были и те, кто упоминался в отчетах литовской госбезопасности. Надо напомнить Илью Бегуна?

Сливы, попытки расколоть и дискредитировать самых же беларусов продолжаются. Нет вопросов по поводу Игоря Макара? А подстава, которая случилась с Александром Федутой? Не хотели бы сами беларусы провести расследование и ответить на вопросы безопасности.

К сожалению, сами белорусы с определением «кто есть кто» не всегда были очень точные. Адресую вопрос тем, кто говорит о дискриминационном подходе. Воскресенский должен получить визы? Игроки из хоккейного клуба Лукашенко? Пропагандисты? А те, кто обходит санкции?

Быть с позиции комментатора довольно просто, а вы дайте конкретные рекомендации, как сделать лучше. Все понимают некоторые опасения, тревогу, как это будет применяться.

Вопрос: с кем борются белорусы? У всех одна цель — чтобы белорусы могли безопасно скорее вернуться домой, иметь свободные прозрачные выборы и власть, которую они заслужили. В этом плане мнения ни в Вильнюсе, ни в Варшаве не разделяются.