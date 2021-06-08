"Когда мы говорим о лидерстве как таковом, можно сказать, в Литве его немного. Его нигде не видно", – дала короткий комментарий Грибаускайте.

Из-за карантина в парламент на заседание пригласили только бывших руководителей страны. Ранее приглашали также дипломатов, мэров и др.

В парламенте присутствовал и Витаутас Ландсбергис. После готового доклада президента он сказал, что выступление главы страны "не могло не понравиться".

"Как бы это выглядело, если бы я сказал, что не понравилось. Сразу бы запестрели страницы газет", – пошутил он.

Ландсбергис сказал, что выступление было содержательным, в нем поднимали немало вопросов.

"Только нет дебатов и по этим вопросам нет дебатов или они больше в сфере журналистики. А такого, чтобы собрались и говорили политики, чтобы искали общие позиции, этого немного не хватает. Об этом и президент говорил", – сказал он.

Профессор заметил, что в Литве ему не хватает спокойного стремления к заключению соглашений. Поэтому, по его словам, надо проводить беседы между самыми влиятельными людьми в государстве.

"Мне вообще в Литве кое-чего не хватает. Спокойного стремления к договоренности. Слишком много злобы, психоза. Но это вижу не только я, многие видят. Немного об этом говорил и президент. Но говорить конкретнее надо, собраться в узком кругу и говорить. Я не знаю, кто должен инициировать такие беседы, беседы влиятельных людей о важных для Литвы вопросах. О настоящих, внутренних, духовных проблемах", – сказла Ландсбергис.