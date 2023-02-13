Витаутас Ландсбергис: почему они должны предупреждать какого-то педофила?

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По мнению почетного председателя Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Витаутаса Ландсбергиса, экс-депутату Кристиёнасу Бартошявичюсу была слита информация о расследовании, проводимом правоохранительными органами в отношении него.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Об этом В. Ландсбергис высказался в интервью порталу tv3.lt. В интервью патриарх СО-ХДЛ утверждал, что, по его мнению, К. Бартошявичюсу была слита ​​информация о проводимом прокуратурой уголовном расследовании, поэтому экс-парламентарий, по мнению В. Ландсбергиса, решил покинуть Сейм.

"Это мне понятно. Ему это пришло в голову, потому что он не просто боялся, что по его следам идет следствие, но сейчас ему действительно сообщили: «Кристиенас, тебе каюк». Для меня это вполне понятная ситуация. Он начал метаться и отправил сообщение Р. Моркунайте-Микуленене. Ну, что-то хотел сделать. Сказать, что он покидает Сейм", – сказал он в интервью порталу tv3.lt.

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В. Ландсбергис размышлял, что информация об обвинениях в сексуальном насилии и растлении несовершеннолетнего лица могла попасть к К. Бартошявичюсу через прокуратуру, через родственников потерпевших, друзей, знакомых. Он выразил сомнения в том, что эту информацию К. Бартошявичюсу могли слить​​ члены СО-ХДЛ, однако полностью такую ​​вероятность не исключил.

"Ну, я с большим трудом мог бы представить, почему из Союза Отечества. Потому что в Союзе Отечества очень многие люди просто порядочные люди. Почему они должны предупреждать какого-то педофила? Может, они и сами скрытые педофилы, что уж тут говорить. Ведь такое бывает, бывает... Я знаю, и в соседних странах один премьер-министр был выявлен. Не знаю, педофил или просто гомосексуалист? Такие люди бывают... " – сказал в интервью В. Ландсбергис.

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