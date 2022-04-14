Витаутас Ландсбергис обратился к руководству ФРГ: оплачивая российский газ, вы платите за путинские танки

Ландсбергис обратился с письмом к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу, утверждая, что в их власти "объявить эмбарго на российские нефть и газ".

"Каждый день, когда вы платите за российские нефть и газ, вы платите за путинские танки, за то, чтобы они свирепствовали на украинской земле. Вы платите за то, чтобы агрессор продолжал убивать, калечить и уничтожать", — говорится в обнародованном в среду письме Ландсбергиса.

Он отмечает, что Евросоюз уже выделил Украине один миллиард евро, однако "тот же Европейский союз платит один миллиард евро за российские нефть и газ, финансируя таким образом военного преступника".

Ландсбергис в обращении к руководству Германии также призвал передать Украине вооружение.

"Каждый день, когда ваше правительство медлит с продажей или передачей Украине немецкого вооружения, танков, артиллерии и боеприпасов, вы помогаете Москве продолжать агрессию", — сказал бывший руководитель Литвы.

"Война и убийства должны прекратиться. И в ваших силах - ввести эмбарго на российские нефть и газ. В ваших силах запретить деятельность сторонников российских военных преступников и российской пропаганды, и поставлять Украине необходимое вооружение", - отмечает Ландсбергис.

Ландсбергис в понедельник принял участие в акции протеста у посольства Германии в Вильнюсе, участники которой призвали Берлин отказаться от российских энергоресурсов и поставлять больше оружия подвергшейся нападению России Украине.